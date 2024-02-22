Когда выйдет 4 сезон сериала "Патриот"?

Меню
Олег Скрынько 22 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Дата выхода четвертого сезона комедийного сериала "Патриот" запланирована на 18 марта 2024 года. Телеканал ТНТ продлил сериал на еще один сезон. Главный герой сериала - бывший спецназовец Саня Кучин, сыгранный Антоном Жижиным, вернется домой, чтобы сделать свой город лучшим в мире. В новом сезоне он будет разбираться с отношениями с девушкой мечты Ленкой, пытаться выяснить личность отца ребенка Кати и продолжить следить за моральным обликом своих земляков. В сериале также сыграют Евгения Капралова, Владимир Афанасьев, Алексей Базанов, Дмитрий Журавлев, Валентина Лукащук и Антон Риваль. Режиссером снова станет Николай Бурлак, режиссер сериала "Улица". В новом сезоне возможно появление новых героев.

Премьера первого сезона "Патриот" состоялась в 2020 году и была высоко оценена зрителями и критиками. Режиссер Николай Бурлак ранее работал над сериалом "Улица". Алексей Базанов и Антон Зайцев не только сценаристы, но также продюсеры проекта. Базанов известен по роли Базанова в сериале "Реальные пацаны", а Зайцев является автором сценариев для таких фильмов, как "Воронины", "Восьмидесятые", "Бедные люди" и "Батя".

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Патриот
Патриот комедия
2020, Россия
0.0
