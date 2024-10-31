Когда выйдет 3 сезон сериал «Против всех»?

Наш ответ:

«Против всех» — российский комедийный сериал, стартовавший в январе 2023 года. Второй сезон начал выходить осенью того же года. Сейчас к выходу готовится третий сезон — его премьера состоится в онлайн-кинотеатре START 15 ноября. При этом, если первые два сезона включают по тринадцать эпизодов, то третий будет состоять из двадцати серий. Шоу также можно смотреть во многих других онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, Wink, «Иви» и PREMIER.



Сериал повествует о деде Захаре, чей дом оказался на территории, где возводят крупный современный жилой комплекс. Несмотря на уговоры и неприязнь со стороны жителей новых многоэтажек, Захар отказывается уступать свой участок, поскольку застройщики и так вырубили здешний лес и осушили пруд. Кроме того, внук Захара влюбился в дочь застройщика Майю.