Когда выйдет 2 сезон сериала «Родители родителей»?

Наш ответ:

«Родители родителей» — российский комедийный сериал для всей семьи, выходящий на сервисах Okko и START. Первый сезон, включающий 26 эпизодов, был представлен в 2024 году.

Будет ли второй сезон?

Съемки второго сезона начались 25 мая 2025 года, а завершились 21 июля. Таким образом, новая порция серий сейчас находится на этапе постпроизводства. Точная дата пока не анонсирована, но есть информация, что второй сезон начнет выходить 22 сентября.

О чем сериал