Когда выйдет 2 сезон сериала «Родители родителей»?

«Родители родителей» — российский комедийный сериал для всей семьи, выходящий на сервисах Okko и START. Первый сезон, включающий 26 эпизодов, был представлен в 2024 году.
Съемки второго сезона начались 25 мая 2025 года, а завершились 21 июля. Таким образом, новая порция серий сейчас находится на этапе постпроизводства. Точная дата пока не анонсирована, но есть информация, что второй сезон начнет выходить 22 сентября.
Сериал повествует о многочисленном семействе Соколовых, которые переехал в новый дом. У каждого из взрослых детей уже есть собственная семья, кроме Макса, который сосредоточен на своей пекарне. Но однажды Макс приводит домой Леру и ее десятилетнего сына.
Авторизация по e-mail