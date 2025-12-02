Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 2 сезон сериала «Нейровася»?

Когда выйдет 2 сезон сериала «Нейровася»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 декабря 2025 Дата обновления ответа: 2 декабря 2025

«Нейровася» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 10 ноября 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Когда ждать второй сезон?

На данный момент второй сезон официально шоу не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии, вероятно, выйдут осенью 2026 года.

О чем сериал

В центре сюжета — суровый русский мент Вася, который живет по собственным правилам и не признает современные технологии. Несмотря на это, Вася вынужден сотрудничать с ИИ svt 1,9, или просто Светой. Вася всеми силами пытается избавиться от такого напарника, но осознает, что Света оказывается полезна не только в раскрытии преступлений, но и помогает ему наладить личную жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нейровася
Нейровася комедия
2025, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 12 комментариев
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 51 комментарий
Где снимали фильм «Гладиатор»? 1 комментарий
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»
«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников
«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше