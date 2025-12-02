Когда выйдет 2 сезон сериала «Нейровася»?

«Нейровася» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Премьера состоялась 10 ноября 2025 года. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.
На данный момент второй сезон официально шоу не анонсирован. Если он все-таки состоится, то новые серии, вероятно, выйдут осенью 2026 года.
В центре сюжета — суровый русский мент Вася, который живет по собственным правилам и не признает современные технологии. Несмотря на это, Вася вынужден сотрудничать с ИИ svt 1,9, или просто Светой. Вася всеми силами пытается избавиться от такого напарника, но осознает, что Света оказывается полезна не только в раскрытии преступлений, но и помогает ему наладить личную жизнь.
Авторизация по e-mail