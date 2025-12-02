Когда выйдет 2 сезон сериала «Нейровася»?

Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана

Зря только название скопировали: почему «Разбойный отдел» на НТВ не повторит успех «Первого отдела»

«Палач» с Черкасовым люблю, но есть и другой сериал о преступлениях ВОВ: 12-серийную ленту с Пускепалисом просмотрела за день

Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете

Микки Маус против мальчика, который выжил: новое фэнтези Disney собралось переплюнуть самого «Гарри Поттера»

Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке

Я прошла этот тест на 4/5, а вы? Вспомните по кадрам 5 фильмов СССР – они все про школу и встречи выпускников

«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители

Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени