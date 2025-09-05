Когда выйдет 2 сезон сериала «Мечта Эшрефа»?

Наш ответ:

«Мечта Эшрефа» — турецкий мелодраматический сериал, премьера которого состоялась 19 марта 2025 года. В настоящее время к выходу готовится продолжение.

Когда ждать второй сезон «Мечты Эшрефа»?

Согласно имеющимся данным, новые серии на турецком телеканале Kanal D начнут выходить 17 сентября 2025 года.

Что покажут во втором сезоне?

Сообщается, что повествование станет более мрачным и напряженным. Заглавному герою предстоит столкнуться не только с внешними угрозами, но и с предательством в рамках своего круга. Также будут раскрыты тайны из прошлого Нисан — оказывается, что ее история куда сложнее, чем казалось. Кроме того, в сюжет будут введены новые персонажи, связанные с детством Эшрефа. Криминальные разборки продолжатся.