Когда выйдет 2 сезон "Игры в кальмара"?

Наш ответ:

Второй сезон южнокорейского суперхита «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря 2024 года на платформе Netflix. Сезон будет состоять из восьми эпизодов. По сюжету Сон Ги Хун, выживший в первом сезоне, снова примет участие в смертельных играх, но теперь его цель — не выиграть деньги, а разоблачить организаторов и спасти других участников. Осуществить желаемое ему будет непросто, потому что организаторы придумали новые испытания.



Во втором сезоне также будет уделено больше внимания личной драме Ги Хуна, а характер героя станет более жёстким. Режиссёр Хван Дон Хёк раскрыл, что зрители узнают больше о прошлом других персонажей, в том числе Фронтмена, который играет важную роль в организации игр. Возможны неожиданные повороты, включая взаимодействие с властями, которые могут вмешаться в происходящее