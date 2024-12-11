Меню
Когда выйдет 2 сезон "Игры в кальмара"?

Олег Скрынько 11 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Второй сезон южнокорейского суперхита «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря 2024 года на платформе Netflix. Сезон будет состоять из восьми эпизодов. По сюжету Сон Ги Хун, выживший в первом сезоне, снова примет участие в смертельных играх, но теперь его цель — не выиграть деньги, а разоблачить организаторов и спасти других участников. Осуществить желаемое ему будет непросто, потому что организаторы придумали новые испытания.

Во втором сезоне также будет уделено больше внимания личной драме Ги Хуна, а характер героя станет более жёстким. Режиссёр Хван Дон Хёк раскрыл, что зрители узнают больше о прошлом других персонажей, в том числе Фронтмена, который играет важную роль в организации игр. Возможны неожиданные повороты, включая взаимодействие с властями, которые могут вмешаться в происходящее

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Игра в кальмара
Игра в кальмара драма, мистика
2021, Южная Корея
8.0
