Когда вышли "Симпсоны"?

Олег Скрынько 31 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Первый сезон легендарного мультсериала "Симпсоны" транслировался на телеканале Fox с 17 декабря 1989 года по 13 мая 1990 года. Создание сезона контролировали мастера анимации Мэтт Грейнинг, Джеймс Брукс и Сэм Саймон. Этот сезон был выпущен на DVD 25 сентября 2001 года.

"Симпсоны" — культовый американский мультсериал, который кардинально изменил телевидение в США и во всем мире. В центре сюжета — семья Симпсонов, состоящая из папы Гомера, мамы Мардж, дочерей Лизы и Мэгги и непослушного подростка Барта. Они живут в обычном американском городке Спрингфилд. Гомер работает на местной атомной станции, Мардж заботится о доме и детях, умная и любознательная Лиза блистает в школе, а Барт постоянно попадает в различные передряги.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Симпсоны
Симпсоны комедия, семейный
1989, США
9.0
