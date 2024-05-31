Когда вышли "Симпсоны"?

Наш ответ:

Первый сезон легендарного мультсериала "Симпсоны" транслировался на телеканале Fox с 17 декабря 1989 года по 13 мая 1990 года. Создание сезона контролировали мастера анимации Мэтт Грейнинг, Джеймс Брукс и Сэм Саймон. Этот сезон был выпущен на DVD 25 сентября 2001 года.



"Симпсоны" — культовый американский мультсериал, который кардинально изменил телевидение в США и во всем мире. В центре сюжета — семья Симпсонов, состоящая из папы Гомера, мамы Мардж, дочерей Лизы и Мэгги и непослушного подростка Барта. Они живут в обычном американском городке Спрингфилд. Гомер работает на местной атомной станции, Мардж заботится о доме и детях, умная и любознательная Лиза блистает в школе, а Барт постоянно попадает в различные передряги.