Когда вышел 1 сезон "Игра в кальмара"?

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021 года и мгновенно стал мировым хитом, привлекая внимание миллионов зрителей своей необычной концепцией и напряженным сюжетом.
История разворачивается вокруг 456 участников, погрязших в долгах и отчаянии. Им предлагают сыграть в серию детских игр, где победитель получит огромный денежный приз. Однако игры быстро превращаются в смертельную борьбу: проигравших ждёт не просто поражение, а гибель. Главный герой, Сон Ги Хун, сталкивается с моральными дилеммами и борьбой за выживание, постепенно раскрывая тайны организаторов этого кошмарного соревнования. Сериал поднимает темы человеческой жадности, выживания и сложностей выбора, оставляя зрителей в напряжении до самого финала.
