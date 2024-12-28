Меню
Когда вышел 1 сезон "Игра в кальмара"?

Олег Скрынько 28 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021 года и мгновенно стал мировым хитом, привлекая внимание миллионов зрителей своей необычной концепцией и напряженным сюжетом.

История разворачивается вокруг 456 участников, погрязших в долгах и отчаянии. Им предлагают сыграть в серию детских игр, где победитель получит огромный денежный приз. Однако игры быстро превращаются в смертельную борьбу: проигравших ждёт не просто поражение, а гибель. Главный герой, Сон Ги Хун, сталкивается с моральными дилеммами и борьбой за выживание, постепенно раскрывая тайны организаторов этого кошмарного соревнования. Сериал поднимает темы человеческой жадности, выживания и сложностей выбора, оставляя зрителей в напряжении до самого финала.

Игра в кальмара
Игра в кальмара драма, мистика
2021, Южная Корея
8.0
