Когда продолжение аниме-сериала "Берсерк"?

Наш ответ:

Многие поклонники сериала "Берсерк" с нетерпением ожидают продолжение истории. Предположительно, четвертый сезон аниме "Берсерк" может выйти в России 18 ноября 2024 года, хотя официальной информации о продлении сериала пока нет. Учитывая популярность шоу, поклонники и создатели не могут понять, почему продолжение еще не было анонсировано, особенно учитывая, что у манги, по которой создан сериал, уже более 374 глав.

Сюжет "Берсерка" следует за наемником по имени Гатсом в мире, напоминающем Средневековье. Его мир переплетается с миром Гриффита, харизматичного лидера банды Сокола. Гатс присоединяется к отряду Гриффита, хотя не все члены группы принимают его положение. Среди них - Каска, она испытывает сложные чувства к Гатсу, но со временем она понимает и ценит его. В результате между героями возникают романтические отношения.

Гриффит мечтает стать властителем королевства и делает многое для достижения этой цели. Однако отказ Гатса служить ему разрушает его планы, и Гриффит оказывается в тюрьме. Покинув друзей, он начинает совершать ошибки, в конечном итоге отдавая свою группу апостолам в жертву. Каска теряет рассудок после страшного происшествия с Гриффитом.

Дождавшись выхода четвертого сезона "Берсерка" зрители смогут узнать о дальнейших приключениях Гатса.