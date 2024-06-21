Когда новый сезон сериала «Интерны»?

«Интерны» — российский комедийный сериал о врачах-интернах, выходивший на канале ТНТ с 2010-го по 2016 год. Несмотря на то, что шоу обрело большую популярность и разошлось на мемы, оно было закрыто, так что продолжения ждать не приходится. Создатель и продюсер «Интернов» Вячеслав Дусмухаметов заявил, что причиной окончания сериала стало то, что сценаристы и артисты «очень сильно устали». Он также отметил, что «нельзя снимать сюжеты, высосанные из пальца».



Сериал повествует о неопытных интернах, которые то и дело оказываются в нелепых ситуациях. За этим наблюдает их начальник Андрей Быков, являющийся заведующим терапевтическим отделением. Он не упускает возможности подколоть подопечных. Компанию ему составляют его друг из кожно-венерологического отдела Иван Купитман и старшая медсестра Любовь Скрябина. Все они подчиняются главврачу Анастасии Кисегач. Авторы сериала утверждают, что сюжеты не выдуманы, поскольку брались из подлинной больничной практики.