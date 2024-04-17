Когда будет финал шоу «Выживалити»?

Премьера заключительного выпуска экстремального реалити-шоу «Выживалити. Миссия Альфа» состоится в эфире телеканала «Пятница» 19 апреля 2024 года.
В финале зрители наконец узнают имя победителя, который получит приз в размере 9 млн рублей. По мере приближения развязки напряжение между оставшимися участниками нарастает. Накаляет ситуацию и ведущий Вадим Демчог. По итогам седьмого выпуска из соревнования выбыли Инита Бельтюкова и Дарья Новикова, так что теперь в игре остались лишь четыре участника: Антон Пануфник, Андрей Смирнов, Анастасия Крайнова и Анна Горохова.
В рамках «Выживалити» четырнадцать звездных участников подвергаются всевозможным опасным и тяжелым испытаниям. По итогам каждой недели кто-то покидает проект, согласно результатам голосования. Конкурсанты плетут интриги и заключают между собой союзы, стремясь добиться победы любой ценой.
Авторизация по e-mail