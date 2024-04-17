Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда будет финал шоу «Выживалити»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 17 апреля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Премьера заключительного выпуска экстремального реалити-шоу «Выживалити. Миссия Альфа» состоится в эфире телеканала «Пятница» 19 апреля 2024 года.

В финале зрители наконец узнают имя победителя, который получит приз в размере 9 млн рублей. По мере приближения развязки напряжение между оставшимися участниками нарастает. Накаляет ситуацию и ведущий Вадим Демчог. По итогам седьмого выпуска из соревнования выбыли Инита Бельтюкова и Дарья Новикова, так что теперь в игре остались лишь четыре участника: Антон Пануфник, Андрей Смирнов, Анастасия Крайнова и Анна Горохова.

В рамках «Выживалити» четырнадцать звездных участников подвергаются всевозможным опасным и тяжелым испытаниям. По итогам каждой недели кто-то покидает проект, согласно результатам голосования. Конкурсанты плетут интриги и заключают между собой союзы, стремясь добиться победы любой ценой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Выживалити. Миссия Альфа
Выживалити. Миссия Альфа телешоу
2024, Россия
7.0
