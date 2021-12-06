Как закончился турецкий сериал «Дочь посла»: краткое содержание, спойлеры

Наш ответ:

В заключительной, 52-й серии Седат – ненормальный бывший муж, преследующий Мави, – сбегает от стражей порядка. Теперь ей самой, ее еще не родившемуся ребенку и Мелек угрожает опасность. Седат следит за Санджаром, чтобы узнать, где скрывается Мави. Психопату удается найти ее укрытие, но, к счастью, почувствовав неладное, героиня и Мелек успевают уйти. Однако в дороге Мави ждут новые трудности – из-за волнений у нее начинаются преждевременные роды. Тем временем Гювен, сознавая, что ему отпущено не так много времени, рассказывают Санджару о своей последней воле.