Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Как закончился турецкий сериал «Дочь посла»: краткое содержание, спойлеры

Как закончился турецкий сериал «Дочь посла»: краткое содержание, спойлеры

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В заключительной, 52-й серии Седат – ненормальный бывший муж, преследующий Мави, – сбегает от стражей порядка. Теперь ей самой, ее еще не родившемуся ребенку и Мелек угрожает опасность. Седат следит за Санджаром, чтобы узнать, где скрывается Мави. Психопату удается найти ее укрытие, но, к счастью, почувствовав неладное, героиня и Мелек успевают уйти. Однако в дороге Мави ждут новые трудности – из-за волнений у нее начинаются преждевременные роды. Тем временем Гювен, сознавая, что ему отпущено не так много времени, рассказывают Санджару о своей последней воле.

С помощью Мави Санджар принимает важное решение касательно Мелек.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Энгин Акюрек
Энгин Акюрек
Engin Akyürek
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше