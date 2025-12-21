Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимают программу "Романтика романса"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 декабря 2025 Дата обновления ответа: 21 декабря 2025

Программа "Романтика романса" — это популярная музыкальная телепередача на канале "Россия-Культура", посвящённая жанру романса, включая классические, современные и эстрадные интерпретации. Она выходит в эфир с 2000 года и в 2025 году отмечает 25-летний юбилей. 

Шоу сочетает живые выступления артистов, оркестровые аранжировки, интервью и исторические справки о романсах, привлекая аудиторию любителей вокальной музыки.

Где снимают шоу

Программа изначально снималась в различных студиях и концертных залах Москвы, но с середины 2010-х годов основным местом стал Культурный центр "Меридиан" (КЦ "Меридиан"), расположенный в юго-западной части города. Этот центр выбран за свою инфраструктуру: большой концертный зал вмещает до 1000 зрителей, оснащён профессиональным освещением, акустикой и оборудованием для многокамерной съёмки, что идеально для живых музыкальных программ. 

Адрес КЦ "Меридиан": Москва, ул. Профсоюзная, д. 61 (недалеко от метро "Калужская").

В 2025 году съёмки продолжаются активно: первые в году прошли в январе, а осенние — 20 и 21 сентября в КЦ "Меридиан". Ранее, в 2024 году, запланированные апрельские съёмки были перенесены из-за траурных событий, связанных с ведущим Евгением Кунгуровым. Типичный график включает несколько сессий в день (дневные и вечерние), чтобы записать материал для нескольких выпусков.

Как проходит съёмка

Процесс съёмки — это полноценный концерт с аудиторией: артисты выступают вживую, оркестр аккомпанирует, а камеры фиксируют всё в реальном времени. Длительность сессии — 1-2 часа, с несколькими номерами, импровизациями и взаимодействием с залом. После записи материал монтируется в студии телеканала: добавляются титры, эффекты и нарратив. Для посещения рекомендуют покупать билеты заранее, особенно на вечерние сессии.

