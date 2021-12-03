Меню
Где снимали турецкий сериал «Чукур»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Для съемок создатели «Чукура» выбрали не самый популярный у туристов район Стамбула – Балат. Дело в том, что в этих местах не расположено ни роскошных исторических памятников, ни дворцов, которые стали привычным фоном турецких сериалов. Однако после выхода шоу в Балат потекли толпы туристов, причем не только иностранцев – благодаря сериалу этот колоритный район открыли для себя и многие жители Турции. Особой популярностью у гостей Балата пользуется стена, на которую местные художники нанесли граффити с логотипом сериала.

Большим спросом у приезжих пользуется фан-мерч, который в изобилии представлен на прилавках здешних продавцов: это футболки, кружки, плакаты и прочие памятные вещицы с героями «Чукура».

 

