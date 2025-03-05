Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Зимородок"?

Где снимали сериал "Зимородок"?

Олег Скрынько 5 марта 2025 Дата обновления: 5 марта 2025
Наш ответ:

«Зимородок» - турецкая мелодрама, которая продолжает завоевывать аудиторию по всему миру. Съемки сериала проходили на территории Стамбула и Газиантепа.

Напомним вам сюжет народного хита. Халис Ага передаёт управление бизнесом сыну, но главная его забота — беспечный внук Ферит, привыкший жить в своё удовольствие. Терпение деда на исходе, и он решает женить его, поручив выбор невесты невестке Исафат. В Газиантепе она присматривает для Ферита Суну, дочь уважаемого Казыма. Однако случайное знакомство парня с её сестрой Сейран меняет планы. Несмотря на неудачное первое общение, именно Сейран становится его женой. Этот брак переворачивает жизни обеих сестёр и самого Ферита, заставляя их столкнуться с неожиданными испытаниями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Гайдай получил за это гонорар равный авто! Просто тихо прорекламировал в «Спортлото-82» два продукта — хотите узнать какие?
Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше