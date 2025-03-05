Где снимали сериал "Зимородок"?

«Зимородок» - турецкая мелодрама, которая продолжает завоевывать аудиторию по всему миру. Съемки сериала проходили на территории Стамбула и Газиантепа.
Напомним вам сюжет народного хита. Халис Ага передаёт управление бизнесом сыну, но главная его забота — беспечный внук Ферит, привыкший жить в своё удовольствие. Терпение деда на исходе, и он решает женить его, поручив выбор невесты невестке Исафат. В Газиантепе она присматривает для Ферита Суну, дочь уважаемого Казыма. Однако случайное знакомство парня с её сестрой Сейран меняет планы. Несмотря на неудачное первое общение, именно Сейран становится его женой. Этот брак переворачивает жизни обеих сестёр и самого Ферита, заставляя их столкнуться с неожиданными испытаниями.
Авторизация по e-mail