Где снимали сериал "Трасса"?

Где снимали сериал "Трасса"?

Олег Скрынько 11 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Трасса» - новый драматический серил, который выходит на стриминговой платформе Okko. Съемки новинки проходили в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Санкт-Петербурге.

В курортный городок приезжает Светлана, петербургская судья с непростым прошлым, в отчаянных поисках своей приёмной дочери Киры, которая отправилась на поиски своих биологических родителей и бесследно исчезла. В это же время город потрясает страшная трагедия — 13-летняя девочка хладнокровно расстреливает свою семью во сне, а после пытается покончить с собой. Лишь бдительный сосед, услышавший выстрелы, успевает вытащить её из петли. За дело берётся опытный следователь Эльвира Бараева. Она должна выяснить, какая связь между этим жестоким преступлением, загадочным исчезновением Киры и мрачным прошлым Светланы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трасса
Трасса триллер
2024, Россия
8.0
