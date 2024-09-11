Где снимали сериал "Трасса"?

«Трасса» - новый драматический серил, который выходит на стриминговой платформе Okko. Съемки новинки проходили в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске и Санкт-Петербурге.
В курортный городок приезжает Светлана, петербургская судья с непростым прошлым, в отчаянных поисках своей приёмной дочери Киры, которая отправилась на поиски своих биологических родителей и бесследно исчезла. В это же время город потрясает страшная трагедия — 13-летняя девочка хладнокровно расстреливает свою семью во сне, а после пытается покончить с собой. Лишь бдительный сосед, услышавший выстрелы, успевает вытащить её из петли. За дело берётся опытный следователь Эльвира Бараева. Она должна выяснить, какая связь между этим жестоким преступлением, загадочным исчезновением Киры и мрачным прошлым Светланы.
Авторизация по e-mail