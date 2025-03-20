Где снимали сериал "Телохранители"?

Наш ответ:

«Телохранители» – свежая отечественная комедия от ТНТ. Съемки сериала производились в Москве.



В центре сюжета – трое челябинских боксёров, которые решают подзаработать на подпольных боях в столице. Узнав об этом, их тренер тут же исключает их из команды. Вечером, обсуждая свою неудачу в ресторане, парни случайно вступают в конфликт с охраной известного адвоката, что приводит их в полицию. Казалось бы, всё идёт к худшему, но неожиданно сам адвокат предлагает им работу телохранителей. Из проигравших аутсайдеров герои получают шанс не просто остаться в Москве, но и устроить свою жизнь. О том, что происходило с персонажами дальше, вы узнаете, посмотрев новые эпизоды популярной российской комедии на ТНТ.