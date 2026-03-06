Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Солнце, море, два ствола»?

Где снимали сериал «Солнце, море, два ствола»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026

Сериал «Солнце, море, два ствола» снимали преимущественно в Сочи и его окрестностях, включая живописные морские набережные, пляжи, узнаваемые городские улицы и порт Новороссийска. В съемках также были задействованы локации в Геленджике. Съемки проходили в 2024–2025 годах, а интерьеры полицейского участка восстанавливали в павильонах.

О чем сериал

Гоша Адамян — амбициозный полицейский, мечтающий стать руководителем оперативного отдела в Сочи. У него есть все шансы на повышение: парень легко справляется с самыми сложными заданиями и умеет налаживать связи на курорте, что только помогает ему в работе. Но все меняется, когда в отдел прибегает капитан Воронцов из Москвы. Этот строгий и принципиальный мужчина вскоре становится не только предметом восхищения для сестры Гоши, Дианы, которая работает журналисткой, но и вызывает интерес у Кири — дочери начальника местной полиции, в которую Гоша давно влюблен. В результате и его амбиции, и личное счастье оказываются под угрозой.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Солнце, море, два ствола
Солнце, море, два ствола комедия, криминал
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Вот как чистили серебро хозяйки в СССР: средство копеечное, а результат отличный – теперь всегда так делаю
Зачем нужно перчить воду в стиралке: зарубите на носу секрет хозяек из советских книг по домоводству
Посыпаю банановую кожуру солью и радуюсь своей находке: сказочный лайфхак особенно выручает в июне
«Читаешь, читаешь, слова легкие» – а тест сложный: вспомните, кто из героев «Собачьего сердца» произнес 5 фраз
Разочарование на фоне Гаморы: почему Танос не любил Небулу, хотя она убила ради него сотни невинных
Нашли, чем заменить «Очень странные дела»: новый сериал Netflix — почти брат-близнец по атмосфере и сюжету
«Кей-поп охотницы» возвращаются — Netflix метит побить 325 100 000 просмотров: увы, россиянам радоваться нечему
Анна Винтур одной из первых посмотрела «Дьявол носит Prada» — ее мнение о «карикатуре» на саму себя не изменилось
В СССР по ним вздыхали тысячи зрительниц: угадайте 5 мультфильмов по героям-красавчикам (тест)
В каждом из 177 эпизодов одно и то же: Доктор Хаус ответил на главную претензию к сериалу — почему герой постоянно ошибался в диагнозах? 
«"Незнайка" будет большим хитом»: у нового фильма есть 3 козыря, которые даже «Чебурашку» оставят не у дел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше