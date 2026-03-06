Где снимали сериал «Солнце, море, два ствола»?

Сериал «Солнце, море, два ствола» снимали преимущественно в Сочи и его окрестностях, включая живописные морские набережные, пляжи, узнаваемые городские улицы и порт Новороссийска. В съемках также были задействованы локации в Геленджике. Съемки проходили в 2024–2025 годах, а интерьеры полицейского участка восстанавливали в павильонах.

Гоша Адамян — амбициозный полицейский, мечтающий стать руководителем оперативного отдела в Сочи. У него есть все шансы на повышение: парень легко справляется с самыми сложными заданиями и умеет налаживать связи на курорте, что только помогает ему в работе. Но все меняется, когда в отдел прибегает капитан Воронцов из Москвы. Этот строгий и принципиальный мужчина вскоре становится не только предметом восхищения для сестры Гоши, Дианы, которая работает журналисткой, но и вызывает интерес у Кири — дочери начальника местной полиции, в которую Гоша давно влюблен. В результате и его амбиции, и личное счастье оказываются под угрозой.