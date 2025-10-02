Где снимали сериал "Сады слез"?

Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 октября 2025 Дата обновления ответа: 2 октября 2025

«Сады слез» — российский мелодраматический сериал, выпущенный телеканалом «Домашний» в 2025 году и полюбившийся целевой аудитории.

Синопсис гласит:

В больницу к педиатру Наталье Ростовцевой приезжает турецкий коллега, Мевлют Демир. Между ними возникает взаимная симпатия, но Наташа замужем. Ревнивый муж, устроив пьяный скандал, доводит жену до больницы. Оправившись, Наталья принимает приглашение Мевлюта поехать в Турцию, где он делает ей предложение. Однако когда она узнает, что беременна от бывшего мужа, их отношения оказываются под угрозой. Героине предстоит решить, вернуться ли к прошлому или бороться за новое счастье.

Где снимали сериал «Сады слез»

Создатели сериала уделили большое внимание визуальной достоверности и атмосфере, для чего съемки проводились в двух странах — России и Турции. Значительная часть турецких эпизодов была снята в живописном Измире. Это решение позволило наглядно передать культурный контраст между мирами главной героини, подчеркнуть разницу в менталитете, архитектуре и самой атмосфере, добавив картине глубины и подлинности.

