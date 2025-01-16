Где снимали сериал «Ронин»?

Наш ответ:

«Ронин» — российский детективный экшен-сериал, премьера которого состоялась на телеканале ТВ-3 в январе 2025 года. Съемки проходили в пригородах Красноярска и Дивногорска. Сезон включает 20 эпизодов. В центре сюжета — искусный боец спецназа Иван Доронин. В ходе одной из миссий он получает серьезное ранение, из-за чего он вынужден уйти в отпуск. В то же время приходит известие о смерти его экс-жены. Доронин с ней почти не поддерживал связи, лишь оправляя деньги на обеспечение сына Саши. Доронин отправляется за Сашей в село Медвежье. Там он узнает, что у бывшей жены есть еще один сын от другого мужчины. В итоге Доронин остается жить в деревне, подрабатывая почтальоном. Он занимается оформлением опекунства над братом Саши, а также вступает в борьбу против влиятельного чиновника за местную красавицу.