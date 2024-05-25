Где снимали сериал «Полярный»?

Наш ответ:

«Полярный» — российский комедийный сериал, стартовавший в 2019 году. На данный момент шоу состоит из трех сезонов, Четвертый находится в производстве. По сюжету действие имеет место в городке Полярный, тогда как съемки проходят в нескольких разных местах. Главной локацией стал город Кировск, что в Мурманской области. Именно там снимаются натурные сцены, разворачивающиеся на фоне снежной северной зимы. Также съемочная команда работала в древней саамской деревне на Кольском полуострове. Значительная часть материала снимается в студийных павильонах в Москве и Подмосковье — например, сцены в чуме. В ходе производства второго сезона работа велась не только в Кировске и в Москве, но также в Можайске (Московская область), где была построена ферма главного героя в лице Вити Мясника. Животные были запечатлены на зооферме близ Можайска. Третий сезон тоже снимался в Кировске, тогда как один из эпизодов четвертого сезона был отснят в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ).