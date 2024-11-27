Меню
Где снимали сериал "Плакса"?

Где снимали сериал "Плакса"?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки популярной музыкальной драмы «Плакса» проходили на территории Москвы и Сочи. Производством сериала занималась студия, принадлежащая культовому музыканту Сергею Жукову из группы «Руки Вверх», тогда как центральную роль исполнила его дочь.

По сюжету отец Маши, архитектор и предприниматель, неожиданно теряет бизнес, и семья вынуждена резко изменить привычный уклад жизни. Они оставляют роскошный дом на Рублевке и переезжают в провинциальный Новоморск к бабушке. Маше приходится адаптироваться к новой школе, которая сильно отличается от её прежней элитной гимназии. Одноклассники сразу невзлюбили её и начали издеваться, а ситуация обостряется, когда Маша начинает испытывать симпатию к парню, который нравится её главной обидчице. Несмотря на все трудности, девочка находит отдушину в музыке и создает собственную группу под названием «Плакса».

Плакса
Плакса драма, музыка
2023, Россия
8.0
