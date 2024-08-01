Где снимали сериал "Морячка"?

Наш ответ:

Сериал ""Морячка"" стал одним из самых популярных отечественных проектов последних лет. Зрителей наверняка заинтересует, что съемки проходили в живописном городе-курорте Геленджик в 2022 году.



По сюжету, Катя Белобородько выросла в небольшом рыбацком поселке. Она по-настоящему счастлива только за штурвалом отцовского катера «Ассоль» и рядом с любимыми дельфинами. Однако, ей делает предложение самый завидный жених поселка — Сергей Галибин. С ним Катю ждёт обеспеченная и спокойная семейная жизнь, но ей придётся навсегда отказаться от моря. В это время в поселок приезжает новый руководитель научного центра по изучению акватории Черного моря, Михаил Ратманов. На берегу он находит убитого дельфина. Эта страшная находка полностью меняет жизнь Кати, ведь она становится главной подозреваемой в этом преступлении."