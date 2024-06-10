Где снимали сериал «Купчино»?

Меню
Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Купчино» — российский детективный сериал, состоящий из одного сезона, в который вошли 20 эпизодов. Премьера состоялась в 2018 году. Шоу можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», PREMIER и на ряде других платформ.

Как следует из названия, действие сериала разворачивается в районе Санкт-Петербурга под названием Купчино, но не в современности, а в 1981 году, когда город еще именовался Ленинградом. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Одной из ключевых локаций стал город Сланцы. Примечательно, что в самом Купчино кинематографисты не работали. Выбор в пользу Сланцев был сделан из-за того, что тамошние советские пятиэтажные жилые дома выглядят так же, как спальные районы в Купчино в 1980-х. На улицах Сланцев были построены необходимые декорации. В их числе бутафорский пивной ларек и советский гастроном, обустроенный в здании местного краеведческого музея.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Купчино
Купчино детектив
2018, Россия
0.0
