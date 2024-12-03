Меню
Где снимали сериал "Кордон"?

Олег Скрынько 3 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Кордон» - новый сериал канала ТВ-3. Съёмки новинки прошли в окрестностях Великого Новгорода.

По сюжету бывший пограничник Саша Дымов возвращается в родную деревню Кордонку после тюремного заключения по ложному обвинению. Его жизнь рушится: жена ушла к лучшему другу, а путь обратно в правоохранительные органы закрыт. Единственным, кто поддерживает Сашу, оказывается старый друг Трофимыч, устроивший его автомехаником в свою мастерскую. Спокойная жизнь кажется возможной, но близость границы привносит хаос. Контрабандисты, оружие, большие деньги и беглецы, стремящиеся пересечь рубеж, превращают деревню в опасное место. Остановить этот беспредел способен только Дымов, готовый вновь встать на защиту закона.

Кордон
Кордон детектив
2024, Россия
