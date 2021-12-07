Меню
Где снимали сериал «Клон»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 5 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки популярной теленовеллы проходили в Бразилии и Марокко. Сначала съемочная группа отправилась в экспедицию по марокканским городам. В итоге зрители могут увидеть в кадре колоритные восточные улочки Феса, Марракеша, Эрфуда, Эль-Джадида и Уарзазата. Также путь киношников лежал в пустыню Сахара, где при 50-градусной жаре снимали сцену с караваном верблюдов. Затем команда создателей и актеров переместилась в Рио-де-Жанейро, где остальные сцены снимались в специально выстроенных съемочных городах.

В одном из них снимали дополнительные «марокканские» сцены, во втором – жилые кварталы Рио.

 

