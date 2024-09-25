Где снимали сериал "Фарма"?

Наш ответ:

«Фарма» — свежая отечественная криминальная драма, которая дебютировала на платформе Premier 19 сентября 2024 года. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с конца лета 2023 года, а главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Никита Павленко и Сергей Гилев.



История вращается вокруг 18-летнего Антона Павлова, талантливого музыканта и рэпера, чья жизнь омрачена редким генетическим заболеванием — миодистрофией, разрушающей мышцы и приводящей к смерти. Единственный шанс на жизнь — дорогое лекарство, но из-за бюрократических проволочек Антон лишается к нему доступа. Однако его старший брат, бунтарь Миха, не готов мириться с ситуацией и решает взять дело в свои руки. Вместе с друзьями он создаёт подпольную лабораторию, чтобы самостоятельно производить лекарство.