Где снимали сериал "Фарма"?

Олег Скрынько 25 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Фарма» — свежая отечественная криминальная драма, которая дебютировала на платформе Premier 19 сентября 2024 года. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с конца лета 2023 года, а главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Никита Павленко и Сергей Гилев.

История вращается вокруг 18-летнего Антона Павлова, талантливого музыканта и рэпера, чья жизнь омрачена редким генетическим заболеванием — миодистрофией, разрушающей мышцы и приводящей к смерти. Единственный шанс на жизнь — дорогое лекарство, но из-за бюрократических проволочек Антон лишается к нему доступа. Однако его старший брат, бунтарь Миха, не готов мириться с ситуацией и решает взять дело в свои руки. Вместе с друзьями он создаёт подпольную лабораторию, чтобы самостоятельно производить лекарство.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фарма
Фарма комедия, криминал, драма
2024, Россия
0.0
