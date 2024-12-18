Где снимали сериал "Экстрим"?

«Экстрим» - новая криминальная комедия отечественного производства, где главные роли исполнили Валентина Карнаухова, Дмитрий Белоцерковский и Марина Федункив.. Съемки сериала проходили в Тамбовской области.
Кратко напомним сюжет шоу. Рабочему Сергею поручают занять внимание Ольги, важной гостьи из столицы. Вдохновившись стилем лихих 90-х, он инсценирует похищение, чтобы эффектно "спасти" девушку. План сработал наполовину: Ольга влюбилась, но, узнав о подставе, решает отомстить. Её методы оказываются крайне экстремальными: отец, полковник МВД, грозит отправить Сергея за решетку, а сама Ольга плетет новые интриги. Теперь Сергею приходится лавировать между враждебностью семьи девушки и собственными чувствами, которые с каждым днем становятся сильнее.
