Где снимали сериал "Экстрим"?

Где снимали сериал "Экстрим"?

Олег Скрынько 18 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Экстрим» - новая криминальная комедия отечественного производства, где главные роли исполнили Валентина Карнаухова, Дмитрий Белоцерковский и Марина Федункив.. Съемки сериала проходили в Тамбовской области.

Кратко напомним сюжет шоу. Рабочему Сергею поручают занять внимание Ольги, важной гостьи из столицы. Вдохновившись стилем лихих 90-х, он инсценирует похищение, чтобы эффектно "спасти" девушку. План сработал наполовину: Ольга влюбилась, но, узнав о подставе, решает отомстить. Её методы оказываются крайне экстремальными: отец, полковник МВД, грозит отправить Сергея за решетку, а сама Ольга плетет новые интриги. Теперь Сергею приходится лавировать между враждебностью семьи девушки и собственными чувствами, которые с каждым днем становятся сильнее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Экстрим
Экстрим комедия, криминал
2024, Россия
0.0
