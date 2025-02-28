Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Два капитана»?

Где снимали сериал «Два капитана»?

Олег Скрынько 28 февраля 2025 Дата обновления: 28 февраля 2025
Наш ответ:

«Два капитана» — советский приключенческий мини-сериал, состоящий из шести эпизодов. Премьера на телевидении состоялась в 1977 году. Съемки заняли два года. В сериале были использованы материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Первые два эпизода были отсняты в Костроме и Плёсе (Ивановская область). Сцены на железной дороге снимались в подмосковном Ликино-Дулево и на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке.

Сериал повествует о Сани Григорьеве, который после Октябрьской революции перебрался в Москву из провинции. Саня стал полярным летчиком, сосредоточившись на поиске пропавшей в Арктике экспедиции во главе с капитаном Иваном Татариновым. Кроме того, Саня влюбляется в дочь Татаринова Катю, но они не могут быть вместе из-за ее дяди Николая Антоновича. Именно он посодействовал тому, что экспедиция Татаринова не вернулась.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше