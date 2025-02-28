Где снимали сериал «Два капитана»?

Наш ответ:

«Два капитана» — советский приключенческий мини-сериал, состоящий из шести эпизодов. Премьера на телевидении состоялась в 1977 году. Съемки заняли два года. В сериале были использованы материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Первые два эпизода были отсняты в Костроме и Плёсе (Ивановская область). Сцены на железной дороге снимались в подмосковном Ликино-Дулево и на полигоне ВНИИЖТ в Щербинке.



Сериал повествует о Сани Григорьеве, который после Октябрьской революции перебрался в Москву из провинции. Саня стал полярным летчиком, сосредоточившись на поиске пропавшей в Арктике экспедиции во главе с капитаном Иваном Татариновым. Кроме того, Саня влюбляется в дочь Татаринова Катю, но они не могут быть вместе из-за ее дяди Николая Антоновича. Именно он посодействовал тому, что экспедиция Татаринова не вернулась.