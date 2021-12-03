Где снимали сериал «Чернобыль: Зона отчуждения»?

Съемки мистического сериала проходили сразу в нескольких местах. Поскольку в настоящей Чернобыльской зоне отчуждения проводить длительные съемки нельзя, создателям проекта пришлось искать похожие на Припять локации в других городах. Часть сцен была снята в городе Московский – местные жители во время просмотра шоу наверняка узнали в кадре жилые многоэтажки и городской Дом культуры. В городе Кольчугино (Владимирская область) художники проекта нашли подходящую по атмосфере зону отдыха, а в Подмосковье – заброшенный пионерский лагерь «Салют».
Кроме того, часть эпизодов была снята в павильонах и в дальнейшем обработана с помощью компьютерной графики.
