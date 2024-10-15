Где снимали сериал «Борщи»?

«Борщи» — российский криминальный сериал телеканала НТВ. Проект состоит из одного сезона, который включает двадцать эпизодов. Премьера состоялась в мае 2023 года. Съемки прошли в Ростове-на-Дону. Главной локацией стал старый аэропорт, включая административное здание грузового терминала. Там были возведены декорации дежурной части, полицейское отделение, а также кабинеты главных персонажей в лице майора Борщева, капитана Митрохина и старшего лейтенанта Лескова. Кроме того, съемочная команда работала на территории ликероводочного завода и на старом элеваторе на улице 29-я Линия.
Сериал повествует о троих сотрудниках УГРО, которые, будучи друзьями, часто вместе выпивают после работы. Их жизненный уклад кардинально меняется, когда новым начальником УГРО становится полковник Савин, ратующий за здоровый образ жизни и запрещающий троице подчиненных употреблять алкоголь.
