Где снимали сериал "БиМ"?

Наш ответ:

Съемки первого и второго сезонов сериала "БиМ" проходили в Крыму. Декорации для сериала были выбраны в городах Феодосия и Симферополь, а также в близлежащих сёлах и городках.

Феодосию можно опознать в сериале благодаря золотистым пляжам, которые часто появляются на экране. Такие красивые места, как в Феодосии, сложно найти в других частях Крыма. Кроме Феодосии, для съемок некоторых эпизодов также использовались города Симеиз и Ялта .

Съемки третьего сезона сериала "БиМ" проходили в Новороссийске, где в кадре были показаны достопримечательности самого Новороссийска и его окрестностей, такие как Цемесская бухта, Абрау-Дюрсо и Широкая Балка.