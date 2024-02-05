Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "БиМ"?

Где снимали сериал "БиМ"?

Олег Скрынько 5 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки первого и второго сезонов сериала "БиМ" проходили в Крыму. Декорации для сериала были выбраны в городах Феодосия и Симферополь, а также в близлежащих сёлах и городках.
Феодосию можно опознать в сериале благодаря золотистым пляжам, которые часто появляются на экране. Такие красивые места, как в Феодосии, сложно найти в других частях Крыма. Кроме Феодосии, для съемок некоторых эпизодов также использовались города Симеиз и Ялта .
Съемки третьего сезона сериала "БиМ" проходили в Новороссийске, где в кадре были показаны достопримечательности самого Новороссийска и его окрестностей, такие как Цемесская бухта, Абрау-Дюрсо и Широкая Балка.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

БиМ
БиМ детектив
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше