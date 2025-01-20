Где снимали сериал "Бесстыжие"?

Наш ответ:

«Бесстыжие» - культовая \комедия, которая стала большим телехитом в 2010-е годы. Сериал преимущественно снимался на киностудии в Лос-Анджелесе, а некоторые сцены были сняты на территории Чикаго.



Напомним содержание сериала, признанного вехой в истории жанра. «Бесстыжие» — это история о семье Галлагеров, живущей на окраине Чикаго. Глава семьи, Фрэнк, — безответственный алкоголик, который полностью игнорирует свои родительские обязанности. Его шестеро детей вынуждены выживать сами, а старшая дочь Фиона берет на себя заботу о младших, пытаясь удержать семью на плаву. Каждый из братьев и сестер сталкивается с трудностями — от подростковых переживаний до криминальных передряг. Несмотря на хаос и постоянные проблемы, Галлагеры находят в себе силы идти дальше, поддерживая друг друга. Сериал умело сочетает драму и чёрный юмор, открывая правдивый взгляд на жизнь простых людей.