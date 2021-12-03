Где снимали сериал «Балабол»?

Меню
Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки криминального сериала проходили в основном в Москве и Московской области. По замыслу создателей «Балабола», во время просмотра зрители должны были хорошо узнавать столицу в ее повседневном обличье. Помимо городских пейзажей, в кадре можно увидеть и московские достопримечательности: так, во втором сезоне действие одной из серий разворачивается в антураже музея-усадьбы «Кусково», в котором некогда располагалось родовое имение Шереметевых.

Также во время работы над третьим сезоном команда проекта отправилась в экспедицию на юг – в октябре 2018 года часть сцен была снята в Новороссийске.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
