Где снимали сериал «Балабол»?

Съемки криминального сериала проходили в основном в Москве и Московской области. По замыслу создателей «Балабола», во время просмотра зрители должны были хорошо узнавать столицу в ее повседневном обличье. Помимо городских пейзажей, в кадре можно увидеть и московские достопримечательности: так, во втором сезоне действие одной из серий разворачивается в антураже музея-усадьбы «Кусково», в котором некогда располагалось родовое имение Шереметевых.
Также во время работы над третьим сезоном команда проекта отправилась в экспедицию на юг – в октябре 2018 года часть сцен была снята в Новороссийске.
