Где снимали сериал "Бабье царство"?

«Бабье царство» — телесериал канала ТВ-Центр, вышедший на экраны в 2026 году.

Места съемок детективной мелодрамы

Сериал «Бабье царство» снимали в различных живописных уголках страны. Его создавали не только в Москве и области, но и в Абхазии. Действие этой детективной истории, которую поставил Владимир Койфман, развернётся на канале ТВЦ в 2026 году. В центре сюжета — сотрудница юстиции в звании капитана по имени Кира Веселова, которая приезжает обратно в свой Северогорск. Для съёмок использовали городские пейзажи столицы и Подмосковья, а живописные абхазские виды пошли в кадр для самых красивых эпизодов.

О чем сериал: