Где снимали сериал "Бабье царство"?

«Бабье царство» — телесериал канала ТВ-Центр, вышедший на экраны в 2026 году.
Сериал «Бабье царство» снимали в различных живописных уголках страны. Его создавали не только в Москве и области, но и в Абхазии. Действие этой детективной истории, которую поставил Владимир Койфман, развернётся на канале ТВЦ в 2026 году. В центре сюжета — сотрудница юстиции в звании капитана по имени Кира Веселова, которая приезжает обратно в свой Северогорск. Для съёмок использовали городские пейзажи столицы и Подмосковья, а живописные абхазские виды пошли в кадр для самых красивых эпизодов.
У капитана юстиции Киры Веселовой непростая полоса. Пережив развод и тяжёлые суды, она вместе с дочерьми возвращается в Северогорск — город своего детства. Женщина уверена, что личное счастье осталось в прошлом, но случайная встреча со старыми школьными друзьями заставляет её изменить взгляды. Постепенно привыкая к новой жизни, Кира снова начинает верить в лучшее. А тут ещё и работа преподносит сюрприз: в городе одно за другим происходят жестокие и хитроумные убийства. Веселова с азартом включается в расследование и твёрдо намерена докопаться до истины.
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