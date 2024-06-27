Меню
Где снимали сериал «Апостол»?

Олег Скрынько 27 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Апостол» — российский шпионский сериал о Великой Отечественной войне, вышедший в 2008 году. География съемок оказалась весьма обширной. Производство шоу проходило в Москве, Серпухове (Московская область), Кириллове (Вологодская область), а также в Праге, Тунисе, Минске и Франции. Так, чешская столица появляется в «Апостоле» в качестве Берлина, Минск превратился в Москву, а госпиталь им. Бурденко стал Лубянской внутренней тюрьмой КГБ.

В музейной части Кирилло-Белозерского монастыря были отсняты сцены, действие которых по сюжету разворачивается в диверсионной школе абвера. Там кинематографистам нужно было заснять взрыв, но на территории монастыря нельзя было использовать пиротехнику. Взрывать пришлось поодаль у озера, тогда как у монастыря были разбросаны пух и перья, чтобы сымитировать бросившихся в рассыпную кур.

Заключительный блок съемок сериала прошел в Тунисе, который представлен на экране как Иран.

