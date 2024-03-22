Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал «Алла-такси»?

Где снимали сериал «Алла-такси»?

Олег Скрынько 22 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Съемки российского мелодраматического сериала «Алла-такси» проходили на северо-западе Москвы и в городе Павловске, расположенном в Воронежской области. Шоу состоит из одного сезона, который насчитывает 16 эпизодов. Они доступны на платформе «Смотрим». Премьера состоялась в 2022 году.

В центре сюжета — девушка Алла, которая живет в сельском местности с сыном Юрой и мужем Василием. Узнав о том, что муж, работающий дальнобойщиком, ей изменил, Алла уходит от него. Это приводит к тому, что мать Василия, возглавляющая местную администрацию, запрещает Алле видеться с Юрой. Оставшись без семьи и денег, главная героиня получает работу водителя такси. Ей приходится адаптироваться к жизни среди мужчин-коллег, которые не принимают ее в свой профессиональный круг. Однако один из таксистов по имени Сергей берет ее под свою защиту. Удастся ли Алле завоевать уважение коллег? Вернет ли она Юру? С кем она в итоге останется — с Василием или с Сергеем?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алла-такси
Алла-такси мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше