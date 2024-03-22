Где снимали сериал «Алла-такси»?

Наш ответ:

Съемки российского мелодраматического сериала «Алла-такси» проходили на северо-западе Москвы и в городе Павловске, расположенном в Воронежской области. Шоу состоит из одного сезона, который насчитывает 16 эпизодов. Они доступны на платформе «Смотрим». Премьера состоялась в 2022 году.



В центре сюжета — девушка Алла, которая живет в сельском местности с сыном Юрой и мужем Василием. Узнав о том, что муж, работающий дальнобойщиком, ей изменил, Алла уходит от него. Это приводит к тому, что мать Василия, возглавляющая местную администрацию, запрещает Алле видеться с Юрой. Оставшись без семьи и денег, главная героиня получает работу водителя такси. Ей приходится адаптироваться к жизни среди мужчин-коллег, которые не принимают ее в свой профессиональный круг. Однако один из таксистов по имени Сергей берет ее под свою защиту. Удастся ли Алле завоевать уважение коллег? Вернет ли она Юру? С кем она в итоге останется — с Василием или с Сергеем?