Где снимали русский сериал «Совершенно летние» (2021)?

Съемки комедийного сериала проходили в Краснодарском крае. В кадре можно увидеть такие города, как Геленджик и Новороссийск, а также одну из достопримечательностей юга России – полуостровную косу Чушка. В центре сюжета – история любви студента Артема Дудника. Однажды на соревнованиях по плаванию парень познакомился с красавицей-спортсменкой Ксюшей. Девушка покорила Артема настолько, что вслед за ней он переехал на юг… и обнаружил, что на руку и сердце его возлюбленной претендуют и другие поклонники. Чтобы доказать Ксюше серьезность своих намерений, герою предстоит выйти победителем из целого ряда приключений.
Главные роли в сериале сыграли Семен Трескунов и Стася Милославская.
