Где снимали российский сериал «Бухта Глубокая»?

Елена Королева 2 ноября 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

В 2014 году, когда на киноэкраны по всему миру вышла картина Андрея Звягинцева «Левиафан», она открыла зрителям не только новое российское кино, но и новейшие съемочные локации, в том числе знаменитое село Териберка, расположенное на берегу Баренцева моря. Захватывающие дух виды, суровые и мрачные, привлекли внимание множества российских кинематографистов, в том числе и создателей нового сериала «Бухта Глубокая», показанного на канале НТВ. История морского офицера Дмитрия Гаранина, который пытается раскрыть тайну убийства своего друга, уходящую корнями в далекое прошлое его отца, потрясла зрителей не только лихо закрученным сюжетом и сильным актерским составом, но и потрясающими натурными съемками.

Помимо уже упомянутой Териберки, сериал снимали в Мурманске, а также в Санкт-Петербурге и Кронштадте – для флешбэков, действие которых происходит двадцать лет назад.

