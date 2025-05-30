Где снимали "Мосгаз"?

Наш ответ:

«Мосгаз» — российский детективный сериал из восьми серий, вышедший в 2012 году и мгновенно ставший хитом. Первый сезон снимали преимущественно в Москве, а также в городе Тутаев Ярославской области.



Москва, 1962 год. Владимир Ионесян, вошедший в историю под прозвищем Мосгаз, стал первым официально признанным серийным убийцей в СССР. Его преступления оставили неизгладимый след в криминалистике, а его имя надолго превратилось в пугало для детей. Представляясь сотрудником газовой службы, Ионесян легко попадал в чужие квартиры, присматривался к жильцам, выбирал жертву и оценивал их достаток. Что толкало его на эти зверства — желание разбогатеть, несчастная любовь или извращённая тяга к убийству — до конца так и не ясно.

