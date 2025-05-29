Где снимали "Кремень"?

Наш ответ:

«Кремень» - популярный отечественный сериал. Его съемки проходили на территории Карелии.



Напоминаем, что происходило в сериале. Бывший боец спецназа по прозвищу Шаман приезжает в забытый богом провинциальный городок, где живёт его старый боевой друг, с которым они вместе прошли через все испытания. Однако вместо тихого отпуска Шаман сталкивается с жестокой реальностью — местная милиция под началом самодура Гаврилова держит жителей в страхе, вымогает деньги и преследует женщин. Большинство боится даже пикнуть в ответ, но Шаман не из тех, кто терпит беззаконие — он решает положить конец произволу и восстановить справедливость. Сериал порадует поклонников драматичным сюжетом и захватывающим экшеном, который не даст заскучать ни на минуту.

