Где снимали фильм "Кракен"?

Олег Скрынько 21 апреля 2025 Дата обновления: 21 апреля 2025
Наш ответ:

Съёмки фильма «Кракен» проходили в Североморске — именно этот город стал основной площадкой проекта. Здесь съёмочная группа задействовала настоящую подводную лодку ВМФ России, что придало картине достоверности и атмосферу настоящего военного реализма.

Напомним сюжет фильма. Во время секретной операции в Гренландском море бесследно исчезает российский подводный ракетный крейсер. На его поиски отправляется команда под руководством Виктора Воронина — его родной брат командовал пропавшей субмариной. Моряки должны во что бы то ни стало найти лодку и не дать засекреченному оружию попасть в чужие руки. Но ситуация усложняется: в северных водах просыпается Кракен — разумное чудовище из морских глубин, с которым им предстоит сразиться.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кракен
Кракен приключения, фантастика
2025, Россия
6.0
