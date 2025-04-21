Где снимали фильм "Кракен"?

Наш ответ:

Съёмки фильма «Кракен» проходили в Североморске — именно этот город стал основной площадкой проекта. Здесь съёмочная группа задействовала настоящую подводную лодку ВМФ России, что придало картине достоверности и атмосферу настоящего военного реализма.



Напомним сюжет фильма. Во время секретной операции в Гренландском море бесследно исчезает российский подводный ракетный крейсер. На его поиски отправляется команда под руководством Виктора Воронина — его родной брат командовал пропавшей субмариной. Моряки должны во что бы то ни стало найти лодку и не дать засекреченному оружию попасть в чужие руки. Но ситуация усложняется: в северных водах просыпается Кракен — разумное чудовище из морских глубин, с которым им предстоит сразиться.