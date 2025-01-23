Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где находится город из сериала "Полярный"?

Где находится город из сериала "Полярный"?

Олег Скрынько 23 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Маленький город, где разворачиваются события сериала, – это Кировск на Кольском полуострове. Как и вымышленный Полярный, он находится за Полярным кругом, с суровыми зимами. Поэтому съемочной группе приходилось работать в непростых климатических условиях.

Сюжет сериала "Полярный", столь полюбившегося широкой аудитории в России, рассказывает о Вите Мяснике, бывшем бандите, который в 90-е был грозой преступного мира, а теперь живёт спокойно, управляя экофермой. По просьбе старого друга он соглашается временно хранить общак на офшорном счёте. Однако Витя теряет пароль, а объяснить это никому невозможно. Чтобы спастись, он сбегает и случайно оказывается в северном городке Полярный, где его ждут новые испытания и неожиданная жизнь.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Полярный
Полярный комедия, криминал
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше