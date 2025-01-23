Где находится город из сериала "Полярный"?

Наш ответ:

Маленький город, где разворачиваются события сериала, – это Кировск на Кольском полуострове. Как и вымышленный Полярный, он находится за Полярным кругом, с суровыми зимами. Поэтому съемочной группе приходилось работать в непростых климатических условиях.



Сюжет сериала "Полярный", столь полюбившегося широкой аудитории в России, рассказывает о Вите Мяснике, бывшем бандите, который в 90-е был грозой преступного мира, а теперь живёт спокойно, управляя экофермой. По просьбе старого друга он соглашается временно хранить общак на офшорном счёте. Однако Витя теряет пароль, а объяснить это никому невозможно. Чтобы спастись, он сбегает и случайно оказывается в северном городке Полярный, где его ждут новые испытания и неожиданная жизнь.