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Где и в каком отеле снимали фильм «К себе нежно»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 мая 2026 Дата обновления ответа: 5 мая 2026

Съемки фильма «К себе нежно» (2026), основанного на бестселлере Ольги Примаченко, частично проходили в Краснодарском крае.

  • Локации: Съемки проходили в Сочи и других местах региона, который активно развивается как кинокластер.
  • Отель: В некоторых источниках упоминается мероприятие, связанное с фильмом, в контексте «Art Hotel Palmira» (Palmira Palace в Ялте также является популярным местом для съемок), однако конкретный отель, ставший главной локацией фильма, чаще всего обозначается общим местоположением — Краснодарский край.

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К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия
2026, Россия
7.0
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