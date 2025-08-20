Cколько сезонов в сериале «Букины»?

Наш ответ:

«Букины» — российский ситком, стартовавший в 2023 году. Шоу представляет собой перезапуск знаменитого сериала «Счастливы вместе», который выходил в 2006–2013 годах.

Какое количество сезонов?

На данный момент «Букины» включают два сезона, но не исключено, что шоу продлится еще какое-то время. Первый сезон был представлен в декабре 2023 года, а второй — в июле-августе 2025 года. По данным СМИ, в разработке уже находится третий сезон, но дата его выхода пока не сообщается.

О чем сериал