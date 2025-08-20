Меню
Cколько сезонов в сериале «Букины»?

Олег Скрынько 20 августа 2025 Дата обновления: 20 августа 2025
Наш ответ:

«Букины» — российский ситком, стартовавший в 2023 году. Шоу представляет собой перезапуск знаменитого сериала «Счастливы вместе», который выходил в 2006–2013 годах.

Какое количество сезонов?

На данный момент «Букины» включают два сезона, но не исключено, что шоу продлится еще какое-то время. Первый сезон был представлен в декабре 2023 года, а второй — в июле-августе 2025 года. По данным СМИ, в разработке уже находится третий сезон, но дата его выхода пока не сообщается.

О чем сериал

По сюжету супруги Гена и Даша, вырастив детей, живут в свое удовольствие в новом доме, пока к ним не возвращаются Рома и Света с собственными семьями. Во втором сезоне Букины возвращаются в свою старую квартиру. Там Гена воссоединяется со своим другом и соседом Толиком, который без Лены превратился в дикаря, но не утратил доброты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Букины
Букины комедия
2023, Россия
7.0
Счастливы вместе
Счастливы вместе комедия
2006, Россия
0.0
