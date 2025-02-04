Cколько серий в 7 сезоне сериала «Ивановы-Ивановы»?

«Ивановы-Ивановы» — российский комедийный сериал, стартовавший на телеканале СТС в 2017 году. Проект включает семь сезонов, а также полнометражный праздничный фильм «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы» (2023). Седьмой сезон начал выходить 7 октября 2024 года. Он будет состоять из 24 эпизодов (продолжительность каждого — в районе 24 минут). На данный момент из них доступны 12. Смотреть сериал можно во многих онлайн-кинотеатрах, среди которых Okko, «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», Wink, ctc.ru.
