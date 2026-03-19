Что такое вертикальный сериал?

Вертикальный сериал — это формат видео, созданный специально для просмотра на смартфонах. В отличие от обычных фильмов и сериалов, его снимают в вертикальном соотношении сторон, чтобы зрителю было удобно держать телефон в одной руке, не переворачивая экран. Такой контент набирает все большую популярность благодаря привычке аудитории потреблять короткие ролики в соцсетях.

Что такое вертикальная микродрама

Вертикальная микродрама — это разновидность вертикального сериала, в которой основной упор делается на острый сюжет, эмоциональные перипетии и быструю смену событий. Серии длятся всего 1–5 минут, а каждая из них заканчивается интригой (клиффхэнгером), чтобы зритель сразу же включил следующий эпизод.

Основные характеристики вертикальной микродрамы:

Вертикальный формат съемки (9:16) — полное заполнение экрана смартфона.

Динамичный и простой сюжет — без затянутых диалогов и длинных вступлений.

Клиффхэнгер в конце серии — обязательный элемент для удержания внимания.

Адаптация под мобильное потребление — контент заточен под просмотр на ходу.

Этот тренд появился благодаря популярности TikTok, Instagram Reels и VK Клипов: авторы поняли, что люди привыкли потреблять короткий контент, листая ленту, и адаптировали storytelling под эту привычку.

Как еще называют вертикальные сериалы

Вертикальные сериалы имеют несколько названий, которые используются в индустрии и среди зрителей. Вот основные из них:

Название Описание Вертикальные сериалы Наиболее распространенный термин, обозначающий формат в целом. Микродрамы Акцент на драматический сюжет и короткий хронометраж. Вертикальные микродрамы Объединение двух понятий: вертикальный формат + драматическая завязка. Short-form dramas Англоязычный аналог, используемый в международных приложениях и платформах. Мобильные сериалы Название, подчеркивающее ориентацию на просмотр именно на смартфоне.

Независимо от названия, суть остается единой: это короткие эпизоды (1–5 минут), снятые вертикально, с обязательной интригой в финале каждой серии.

Если вы хотите узнать, где можно посмотреть вертикальные сериалы, у нас есть отдельная статья с подробным обзором платформ и приложений.

Примеры вертикальных сериалов

Ниже представлены актуальные примеры вертикальных сериалов (микродрам), которые иллюстрируют все ключевые особенности жанра. Серии длятся 1–3 минуты, сняты вертикально, а в конце каждой оставлена интрига, чтобы зритель сразу же начал смотреть следующую.

«Бессердечный муж гонится за мной»

Девушка выходит замуж за жестокого богача, чтобы расплатиться с долгами, не подозревая, что это он — тот самый парень, за которым она когда-то самоотверженно ухаживала, но он её не узнал .

«Любовный контракт»

История о браке по расчету между богатым наследником и простой уборщицей, где холодный договор начинает стремительно обрастать настоящими чувствами и драмой .

«Второй ребенок — второй шанс»

Спустя годы мужчина возвращается к женщине, которую когда-то бросил из-за беременности. Теперь их общий сын тяжело болен, и спасти его может только рождение ещё одного ребёнка .

«Я помню ваше предательство»

Героиня попадает в аварию и теряет память. Постепенно, пытаясь восстановить прошлое, она понимает, что её окружают люди, которые когда-то её предали .

«Великий Гэтсби»

Классическая история Фицджеральда, адаптированная под современный формат: культовый сюжет нарезан на двухминутные вертикальные эпизоды для тех, кто хочет окунуться в атмосферу "эпохи джаза" буквально за пару остановок в метро.

Все эти сериалы объединяет одно: их снимают вертикально, серии длятся 1–3 минуты, а в конце каждой обязательно оставляют интригу, чтобы зритель сразу же начал смотреть следующую.

Это лишь небольшая часть популярных проектов. С полным списком самых известных вертикальных сериалов вы можете ознакомиться в нашей отдельной статье.