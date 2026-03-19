Какие самые известные вертикальные сериалы?

Вертикальные сериалы (микродрамы) — это популярный формат коротких видео (1–5 минут) для смартфонов, отличающийся высокой драматичностью, быстрой сменой событий и частым фокусом на темах богатства, мести и любви. За последние годы этот жанр захватил миллионы зрителей по всему миру, а количество проектов исчисляется сотнями.

В этой статье мы собрали самые известные вертикальные сериалы, которые стали хитами на международных платформах и задали тренды для всего жанра.

Интересуетесь конкретными странами производства? Отдельно мы рассказываем о российских вертикальных сериалах и китайских вертикальных сериалах, которые также заслуживают внимания.

Лучшие вертикальные сериалы: мировая подборка

В список лучших вертикальных сериалов вошли проекты, которые набрали миллионы просмотров, получили высокие оценки зрителей и стали эталонными для жанра.

«Двойная жизнь моего мужа-миллиардера»

Оин из самых рейтинговых проектов, где героиня вынуждена выйти замуж за загадочного мужчину, не зная, что он — подпольный миллиардер.

«Двойная жизнь наследницы-миллиардерши»

История развода, где бывший муж осознает истинное богатство своей супруги только после расставания.

«Связана с запретным Альфой»

Популярный вертикальный сериал о судьбе девушки из стаи.

«Играя по правилам миллиардера»

Сюжет о жестком контракте и высоких ставках в отношениях.

«Побег из Британского музея»

Более качественный и длинный (до 10 минут) проект о нефритовом чайнике, превратившемся в девушку.

«Как приручить серебристого лиса»

Успешный проект, собравший сотни миллионов просмотров, рассказывающий историю любви студентки.

«Ошибочная суррогатная мать для безжалостного миллиардера»

Популярная драма из каталога Good Short.

Почему эти сериалы стали самыми известными

Все перечисленные проекты объединяет несколько факторов, которые вывели их в лидеры жанра:

Вирусный эффект. Каждый из этих сериалов активно распространялся в социальных сетях (TikTok, Instagram Reels, VK Клипы), где отрывки набирали миллионы просмотров.

Универсальность сюжетов. Темы богатства, мести, скрытой личности и запретной любви понятны зрителям по всему миру.

Качественная адаптация. Многие проекты были переведены на десятки языков или получили профессиональную озвучку, что расширило их аудиторию.

Эталонная структура. Каждый из этих сериалов идеально соответствует формуле микродрамы: короткая серия, быстрый сюжет, обязательный клиффхэнгер.

Где смотреть самые известные вертикальные сериалы

Популярные микродрамы доступны на следующих платформах:

Международные приложения: ReelShort, DramaBox, Flex TV, My Drama, Playlet.

Российские сервисы: «Иви» (раздел «Мини-драмы»), Wink, Kion, «КиноЛента».

Большинство перечисленных в подборке сериалов можно найти в этих сервисах с профессиональным дубляжем или субтитрами на русском языке.