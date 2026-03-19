Какие самые известные вертикальные сериалы?

Вертикальные сериалы (микродрамы) — это популярный формат коротких видео (1–5 минут) для смартфонов, отличающийся высокой драматичностью, быстрой сменой событий и частым фокусом на темах богатства, мести и любви. За последние годы этот жанр захватил миллионы зрителей по всему миру, а количество проектов исчисляется сотнями.
В этой статье мы собрали самые известные вертикальные сериалы, которые стали хитами на международных платформах и задали тренды для всего жанра.
Интересуетесь конкретными странами производства? Отдельно мы рассказываем о российских вертикальных сериалах и китайских вертикальных сериалах, которые также заслуживают внимания.
В список лучших вертикальных сериалов вошли проекты, которые набрали миллионы просмотров, получили высокие оценки зрителей и стали эталонными для жанра.
Оин из самых рейтинговых проектов, где героиня вынуждена выйти замуж за загадочного мужчину, не зная, что он — подпольный миллиардер.
История развода, где бывший муж осознает истинное богатство своей супруги только после расставания.
Популярный вертикальный сериал о судьбе девушки из стаи.
Сюжет о жестком контракте и высоких ставках в отношениях.
Более качественный и длинный (до 10 минут) проект о нефритовом чайнике, превратившемся в девушку.
Успешный проект, собравший сотни миллионов просмотров, рассказывающий историю любви студентки.
Популярная драма из каталога Good Short.
Все перечисленные проекты объединяет несколько факторов, которые вывели их в лидеры жанра:
Популярные микродрамы доступны на следующих платформах:
Большинство перечисленных в подборке сериалов можно найти в этих сервисах с профессиональным дубляжем или субтитрами на русском языке.
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