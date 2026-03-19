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Где можно посмотреть вертикальные сериалы?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 марта 2026 Дата обновления ответа: 26 марта 2026

Вертикальные сериалы (мини-драмы) можно посмотреть на специализированных платформах и в онлайн-кинотеатрах, оптимизированных для мобильных устройств. Этот формат набирает все большую популярность, и количество сервисов, предлагающих микродрамы, постоянно растет.

Что такое вертикальный сериал? Если вы только знакомитесь с форматом, рекомендуем сначала прочитать наш подробный гид: что значит вертикальный сериал, как он устроен и почему стал так популярен.

Международные приложения для просмотра вертикальных сериалов

Наибольший выбор микродрам представлен в специализированных приложениях, которые созданы специально для этого формата. Лидерами являются:

Приложение Особенности
ReelShort Один из первых и самых популярных сервисов. Большая библиотека переведенных на русский язык микродрам, регулярные обновления.
DramaBox Крупный каталог с акцентом на драматические сюжеты. Удобный интерфейс и система рекомендаций.
DramaWave Платформа с качественной озвучкой и широким жанровым разнообразием.
My Drama Сервис с акцентом на азиатские микродрамы, включая китайские и корейские проекты.
Playlet Приложение с большим количеством бесплатного контента и активным сообществом зрителей.
Tallflix Ориентирован на западную аудиторию, но многие сериалы имеют русские субтитры.

Все эти приложения доступны в официальных магазинах App Store и Google Play. Большинство из них предлагают как бесплатные серии с рекламой, так и подписки без ограничений.

Российские платформы для вертикальных сериалов

«Иви»

Первый крупный российский сервис, который выделил вертикальные сериалы в отдельный раздел «Мини-драмы» в мобильном приложении. Преимущества:

  • Профессиональный дубляж зарубежных хитов
  • Собственное производство российских микродрам
  • Удобная навигация и адаптация под вертикальный просмотр

Wink

Платформа экспериментирует с вертикальным форматом и выпускает собственные оригинальные шоу. В каталоге представлены как российские проекты, так и локализованные международные хиты.

Kion

Сервис активно пополняет библиотеку вертикальных сериалов. Особое внимание уделяется качеству перевода и адаптации контента для российского зрителя.

МТС

В экосистеме МТС (включая приложение «МТС ТВ») появляются вертикальные сериалы, часто в рамках экспериментов с новыми форматами.

«КиноЛента»

Специализированное приложение с вертикальными короткими сериалами. Удобно для тех, кто хочет сконцентрироваться именно на микродрамах без смешения с обычным кино.

 

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