Где можно посмотреть вертикальные сериалы?

Вертикальные сериалы (мини-драмы) можно посмотреть на специализированных платформах и в онлайн-кинотеатрах, оптимизированных для мобильных устройств. Этот формат набирает все большую популярность, и количество сервисов, предлагающих микродрамы, постоянно растет.

Что такое вертикальный сериал? Если вы только знакомитесь с форматом, рекомендуем сначала прочитать наш подробный гид: что значит вертикальный сериал, как он устроен и почему стал так популярен.

Международные приложения для просмотра вертикальных сериалов

Наибольший выбор микродрам представлен в специализированных приложениях, которые созданы специально для этого формата. Лидерами являются:

Приложение Особенности ReelShort Один из первых и самых популярных сервисов. Большая библиотека переведенных на русский язык микродрам, регулярные обновления. DramaBox Крупный каталог с акцентом на драматические сюжеты. Удобный интерфейс и система рекомендаций. DramaWave Платформа с качественной озвучкой и широким жанровым разнообразием. My Drama Сервис с акцентом на азиатские микродрамы, включая китайские и корейские проекты. Playlet Приложение с большим количеством бесплатного контента и активным сообществом зрителей. Tallflix Ориентирован на западную аудиторию, но многие сериалы имеют русские субтитры.

Все эти приложения доступны в официальных магазинах App Store и Google Play. Большинство из них предлагают как бесплатные серии с рекламой, так и подписки без ограничений.

Российские платформы для вертикальных сериалов

«Иви»

Первый крупный российский сервис, который выделил вертикальные сериалы в отдельный раздел «Мини-драмы» в мобильном приложении. Преимущества:

Профессиональный дубляж зарубежных хитов

Собственное производство российских микродрам

Удобная навигация и адаптация под вертикальный просмотр

Wink

Платформа экспериментирует с вертикальным форматом и выпускает собственные оригинальные шоу. В каталоге представлены как российские проекты, так и локализованные международные хиты.

Kion

Сервис активно пополняет библиотеку вертикальных сериалов. Особое внимание уделяется качеству перевода и адаптации контента для российского зрителя.

МТС

В экосистеме МТС (включая приложение «МТС ТВ») появляются вертикальные сериалы, часто в рамках экспериментов с новыми форматами.

«КиноЛента»

Специализированное приложение с вертикальными короткими сериалами. Удобно для тех, кто хочет сконцентрироваться именно на микродрамах без смешения с обычным кино.