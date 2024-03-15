Что такое "ОКнутые люди"?

«ОКнутые люди» — хобби-шоу, которое выходит на телеканале СТС. Ведущий программы Сергей Бурунов («Слово пацана: Кровь и асфальт», «Полицейский с Рублевки») предлагает звездным гостям попытаться угадать хобби пользователей «Одноклассников» по подсказкам. В каждом эпизоде два знаменитых дуэта выбирают по три участника с уникальными увлечениями. Команда соперников должна угадать, какими именно талантами обладает каждый герой. Чем больше подсказок требуется звездам, тем меньше денег они выигрывают для участников своей команды. В конце шоу зрители определяют обладателя приза за популярность, а команда победителей делит выигрыш между своими участниками. Полученные средства герои могут потратить на свои хобби.
За время существования шоу студию успели посетить Константин Ивлев, Юлианна Караулова, Влад Соколовский, Антон Шастун, Стас Костюшкин и Тутта Ларсен.
