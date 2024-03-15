Что такое "ОКнутые люди"?

Меню
Олег Скрынько 15 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«ОКнутые люди» — хобби-шоу, которое выходит на телеканале СТС. Ведущий программы Сергей БуруновСлово пацана: Кровь и асфальт», «Полицейский с Рублевки») предлагает звездным гостям попытаться угадать хобби пользователей «Одноклассников» по подсказкам. В каждом эпизоде два знаменитых дуэта выбирают по три участника с уникальными увлечениями. Команда соперников должна угадать, какими именно талантами обладает каждый герой. Чем больше подсказок требуется звездам, тем меньше денег они выигрывают для участников своей команды. В конце шоу зрители определяют обладателя приза за популярность, а команда победителей делит выигрыш между своими участниками. Полученные средства герои могут потратить на свои хобби.

За время существования шоу студию успели посетить Константин Ивлев, Юлианна Караулова, Влад Соколовский, Антон Шастун, Стас Костюшкин и Тутта Ларсен.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

ОКнутые люди
ОКнутые люди телешоу
2023, Россия
0.0
Слово пацана. Кровь на асфальте
Слово пацана. Кровь на асфальте драма
2023, Россия
7.0
Полицейский с Рублевки
Полицейский с Рублевки драма, комедия, криминал
2016, Россия
7.0
